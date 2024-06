Volley femminile Italia verso gli ultimi tagli per le Olimpiadi | 14 azzurre a Cervia Velasco verso le convocazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ledi Parigi 2024 si avvicinano a grandi passi, manca meno di un mese alla Cerimonia d’Apertura che andrà in scena venerdì 26 luglio lungo la Senna. L’vuole essere grande protagonista nel torneo di, dove inizialmente se la dovrà vedere contro Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana in un gruppo C abbastanza complicato. Le, reduci dal trionfo in Nations League, hanno tutte le carte in regola per puntare a una medaglia pesante ai Giochi e il CT Julioè ormai prossimo a diramare leper la rassegna a cinque cerchi. Il Guru della pallavolo internazionale, che alla prima occasione utile ha messo subito le mani su un trofeo internazionale, ha selezionato quattordici giocatrici, che si alleneranno a(in provincia di Ravenna) dal 1° al 5 luglio in vista dell’amichevole contro la Serbia prevista il 9 luglio a Firenze, preludio alla comunicazione delledefinitive per l’evento più importante dell’anno.