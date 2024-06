Cipolle marinate | facili veloci ottime in mille ricette!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 28 giugno 2024) Lesono una delizia, soprattutto per un aperitivo sfizioso, magari su una bruschetta. Sono squisite anche nelle insalate, sulla pizza, nelle piadine o nei panini. Insomma, sono un passe par tout. E le buone notizie non finiscono qui. Sonossime da realizzare. Dovremo semplicemente tagliarle a julienne, scegliendo lo spessore che più ci piace e mantenendolo sempre uguale. A questo punto, non ci resterà che sistemarle in un vasetto sterile e capiente e aggiungere il liquido di marinatura a base di acqua e aceto, rigorosamente di vino bianco. Non solo, qualche cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, il pepe e qualche fogliolina di timo per profumarle completano il quadro degli ingredienti necessari per questa ricetta.