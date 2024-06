95enne condannata a un anno di prigione | Auschwitz era solo un campo di lavoro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 28 giugno 2024) Una negazionista novantacinquenne è stataa undi carcere per aver negato l’esistenza della shoah L’Olocausto è la parentesi più brutta nella storia dell’essere umano. Un genocidio che ha portato alla morte di sei milioni di ebrei e che, ancora oggi, viene ricordato costantemente con lo scopo di svegliare le coscienze e far passare una lezione preziosa: quella del valore della vita umana. Nessuna parola, nessuna frase di troppo possono cancellare o minimizzare quello che accadde nei campi di sterminio. Niente potrà affievolire il dolore di un popolo che dopo anni ancora soffre per quelle atroci sofferenze, per la perdita ingiusta e disumana di persone a loro care. Per queste e altre mille ragioni è necessario che la memoria resti viva, sempre.