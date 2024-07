Ma è una follia Chiara Ferragni e Fedez la scoperta choc sui figli | italiani senza parole

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 27 giugno 2024) Non si parla d’altro da mesi. La rottura dell’impero fondato e costruito dai Ferragnez dal 2016 a questa parte sembrava praticamente inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Nel giro di pochissimo è crollato tutto compreso il matrimonio tra. Ladei fan suioggi fa discutere. Dopo la fine della storia d’amore tra l’imprenditrice digitale e il cantante si starebbe rasentando lasui social. Polemiche di ogni tipo e una in particolare riguarda idi. Leone e Vittoria sono scomparsi per via delle beghe legali dei genitori. Ma c’è altro, proteste degli utenti online. Sin dalla prima ecografia idie Federico Lucia, in arte, sono stati mostrati al mondo intero che li ha accolti con enorme tenerezza e finendo, inevitabilmente, per affezionarsi a loro come dei nipoti.