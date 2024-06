Ultima chiamata per la rottamazione delle cartelle fiscali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Conto alla rovescia per la-quater. Mercoledì 5 giugno è l'ultimo giorno utile per pagare la quarta rata della definizione agevolata, in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 31 maggio scorso. Chi non paga nel limite previsto perderà i benefici della misura. Lo ricorda AgenziaEntrate-Riscossione su FiscoOggi, la sua webzine. Il termine vale anche per i contribuenti colpiti dall'alluvione di maggio 2023, residenti nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto legge n. 61/2023 (il decreto Alluvione) che devono effettuare il versamento della terza rata, in base allo specifico calendario definito per le zone interessate. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con le rate precedenti.