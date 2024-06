Ternana i nodi da sciogliere Entro domani l’iscrizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non solo, ma molto di più. Inizia una settimana di fondamentale importanza per la società rossoverde, vedi anche nuovo incontro tra Nicola Guida e Stefano Capozucca, per gettare le basi per la stagione 2024/2025. La grave ferita inferta alla tifoseria dalla discesa in serie C potrebbe essere lenita, ovviamente in piccola parte, soltanto da dichiarate e concrete ambizioni di immediata risalita nel campionato cadetto. Le prime mosse saranno dunque molto indicative e il lavoro da compiere è in ogni caso di proporzioni colossali, tenuto conto della necessità di rifondare la rosa. In tal senso, hanno ancora almeno un anno di contratto Iannarilli, Franchi, Boloca, Capuano, Casasola, Labojko, Luperini e Viviani. È molto probabile che diversi di essi non faranno parte della nuova