Su Osimhen c’è solo l’Arsenal ma è lontano dalla clausola Il sostituto è Lukaku Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) Suc’èma è. Il(Di). Lo dice Gianluca Diche fa il punto sul Napoli. «Innanzitutto Antonio Conte che firmerà mercoledì. Per la difesa il primo della lista è Buongiorno. In Italia c’èil Napoli su Buongiorno. Il Torino spera nella vetrina degli Europei per attirare anche club stranieri. «presumiamo che andrà via. Al momento c’èche comunque è. Se dovesse andar via, e al momento non è detto, la primissima scelta sarebbe, l’alternativa è Dovbyk del Girona. Il Napoli sta studiando anche una soluzione per Lindstrom che piace al Lione. Il Napoli sta cercando Cambiaghi”. Conte a Napoli con: è tutto pronto (scritto dieci giorni fa dal Napolista) Gasperini ha deciso di restare in famiglia (bravo Gasp, bravissimo, ma penosa la metafora sulla bella donna contrapposta alla moglie e ai figli).