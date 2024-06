Perseguita una donna per ripristinare la relazione extraconiugale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)una. L’indagato non si rassegnava alla fine dellacon la moglie del denuncianteunaa Ceppaloni. Oggi, nel primo pomeriggio, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Ceppaloni hanno eseguito una misura cautelari degli arresti domiciliari, con modalità di controllo attraverso il braccialetto elettronico. Ad emettere la misura cautelare il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. A finire ai domiciliari un 47enne, gravemente indiziato di atti persegutori. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Benevento. In particolare, le indagini sono partite in seguito alla denuncia dei due coniugi, in merito alla condotta persecutoria tenuta dall’indagato nei confronti di entrambi.