Mercato Napoli torna Zanoli ma c’è già una nuova destinazione | resta in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nel corso del calcioestivo, ilsarà chiamato ad effettuare diverse operazioni in uscita ed in entrata. Possibile cessione inA per Alessandro. Durante questa stagione, ilha ceduto in prestito diversi giovani, in modo da farli maturare e crescere in altre realtà. Diversi di loro si sono contraddistinti nell’arco di quest’annata, con ilche si ritroverà a fare delle difficili nel corso di questo. Per alcuni di loro potrebbe esserci la permanenza in prima squadra, mentre per altri si potrebbe valutare la cessione. Il DS Manna sta valutando la posizione di questi azzurri, tra cui quella diche potrebbe essere ceduto inA., si valuta la situazione di alcuni giovani: uno di loro potrebbe essere ceduto Sia durante la sessione estiva che durante quella invernale, ilha ceduto in prestito diversi giovani.