Mara Venier | Sarà il mio ultimo anno a Domenica In Lo dico sempre ma questa volta sarà così

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ventiquattrore dopo aver ufficializzato il ritorno aIn anche per la prossima stagione,ha annunciato che quellala sua ultima edizione. In una lunga intervista a Il Messaggero, ieri, ammetteva che quella appena conclusa è stata “la peggiore edizione di tutte quelle fatte fino a qui”. Un giudizio tranchant, che in poche ore è diventato virale. Ma un bilancionegativo a che cosa è dovuto? A spingere l’asticella al ribasso è stato senza dubbio il “comunicato gate”, innescato dalla lettura – durante la puntata post Sanremo dal Teatro Ariston – di un comunicato pro Israele firmato dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”, ha ammesso la, tornando sul caso a seguito della quale fu trada settimane di polemiche al vetriolo.