Le ragazze di coach Bondioli e di Dalè avevano già vinto i campionati regionali La Bsl si fa onore alle finali nazionali Bella prova delle Under 15 e 17

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vincere non è mai facile, riuscire a ripetersi è ancor più difficile. Dopo gli eccellenti risultati della passata stagione, in casa Bsl San Lazzaro si celebrano per il secondo anno consecutivo gli eccellenti risultati raggiunti a livello giovanile femminile.15 e17 entrambe vittoriose neisi sono fattedi categoria. Le prime a scendere in campo sono state le15 dirette da Rudye dell’assistente Giulio Rocco di Torrepadula. A San Vincenzo sede della fase finale, le biancoverdi si sono classificate terze nel girone eliminatorio, dopo le sconfitte con Firenze 79-47 e Milano 54-47 è arrivata la vittoria con Frascati 68-67 che ha portato le bolognesi a giocarsi l’accesso ai quarti tramite lo spareggio con Torinopiemontesi 41-34.