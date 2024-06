La Ludoteca affidata in gestione | appalto da mezzo milione di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Spezia, 3 giugno 2024 – Questa mattina la giunta ha deliberato l’avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per affidare ladellacivica. Un passo avanti significativo nel progetto di valorizzazione del servizio, in quanto i gestori che si aggiudicheranno la gara dovranno garantire un ampliamento dell’orario di apertura. L’amministrazione comunale, in particolare, ha necessità di procedere ad un nuovoper individuare una realtà che sia in grado di occuparsi di tutte le attività della, per un importo di 501.118,86e per un periodo di 36 mesi rinnovabili. I soggetti assegnatari dovranno svolgere le attività all’interno dellacivica che, ricordiamo, ha sede in via Gramsci 211. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Lacivica è un vero punto di riferimento per i nostri bambini e ragazzi.