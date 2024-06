La certezza è Fucili Sotto con il mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il Fossombrone calcio riparte dunque da Michele. Mattone su mattone il mister forsempronese ha saputo costruire in questi nove anni alla guida della squadra qualcosa di importante, vedi la conquista della serie D e il suo mantenimento e chiaramente quando arrivano i risultati e dietro c’è anche un progetto serio come quello costruito dai dirigenti biancoblu non può non esserci continuità e condivisione. "Dopo aver conquistato la serie D e averla mantenuta – dice- sia da parte della società che da parte mia c’è la motivazione nel volerla mantenere cercando di ripartire il più possibile da questo gruppo". "Valuteremo- continua l’allenatore del club metaurense- le esigenze dei ragazzi e poi decideremo dove intervenire per farci trovare pronti a disputare un campionato che vista la riduzione di un fuoriquota e le squadre che ci saranno sarà un torneo difficilissimo ma allo stesso tempo entusiasmante nel disputarlo.