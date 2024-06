Il personaggio Dai colpi di genio alle uscite fuori strada Una stagione sull’altalena fino alla salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Che M’Baye Niang non sia uncomune, ormai è noto anche ai suoi ultimi tifosi, quelli azzurri. Dopo aver girovagato per mezza Europa, senza mai trovare la sua reale dimensione, con atteggiamenti diciamo così ‘rivedibili’dal campo, a Empoli quest’anno ha saputo lasciare il segno come probabilmente non gli era mai capitato prima (record di gol in Serie A). Arrivato a gennaio dall’Adana Demispor, club del massimo campionato turco, dopo un periodo darosa per questioni economiche (mancati pagamenti di stipendi arretrati) è di fatto risultato decisivo per ladell’Empoli con 6 reti, tutte pesanti. Dai 4 rigori su 4 realizzati contro Salernitana, Fiorentina, Sassuolo e Udinese ai gol da 3 punti all’ultimo tuffo contro il Torino e soprattutto nell’ultima giornata contro la Roma, quando di fatto ha aperto la grande festa azzurra mandando in delirio uno stadio intero.