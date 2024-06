Grande Fratello noto sportivo contattato | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024), Cristian Iovino è statodalla redazione del reality show di Mediaset: “E’ in corso una trattativa”. L’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip, la prossima edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini prenderà il via a settembre in prima serata su Canale 5. L’ottava edizione ha lasciato il segno nel cuore degli italiani con la vittoria di Perla Vatiero. E’ tempo di nuovi volti per la futura edizione che vedrà nuovamente VIP e NIP insieme nella stessa casa. Signorini e l’intera redazione del reality show sono alla ricerca dei futuri protagonisti della prossima edizione. I casting sono aperti e dunque ben presto verranno esaminati e convocati i primi aspiranti e possibili gieffini che varcheranno la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.