Debito di 1 200 euro per la cocaina i pusher lo minacciano di morte | tre denunciati

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fermo, 3 giugno 2024 – Più di 1.200dicon gli spacciatori che, per recuperare il denaro, lo hanno più volte minacciato didavanti ai suoi familiari. Iavevano deciso di spaventarlo, dopo avergli ceduto la droga che è stata la causa dei suoi problemi, in primis dovere dei soldi a dei pregiudicati. Il dipendente da, esasperato e terrorizzato, ha avuto però la buona idea di rivolgersi ai carabinieri di Porto Sant’Elpidio che, al termine delle indagini, hanno denunciato due campani e un fermano, tutti e tre pregiudicati. I tre sono stati riconosciuti come le persone che gli avevano ceduto più voltee che ora volevano essere pagati. Dagli accertamenti è emerso che la vittima era stata sottoposta a ripetute minacce dida parte dei tre, anche in presenza dei suoi familiari, allo scopo di recuperare il credito.