Dalle camelie di Chanel alle rose di Loewe | i fiori sbocciano su abiti e accessori

(Di lunedì 3 giugno 2024) Life&People.it Se Claude Monet affermava di essere diventato un pittore, probabilmente, grazie ai, non mancano nella storia della moda stilisti che li abbiamo posti al centro delle proprie collezioni. Tendenza sfoggiata sulle passerelle primaverili, glicon ifanno il loro ingresso nell’haute couture in tempi ben più lontani; ma ad avere origini antiche non sono semplici vestiti con stampe floreali, bensì outfit impreziositi con elementi 3D dai petali colorati. Sebbene, infatti, Cocoabbia presentato, nel 1933, per la prima volta una collezione in cui appariva, su un abito nero, la sua inconfondibile camelia bianca, già nel 1913 la stilista ne aveva dato un assaggio. All’epoca, Gabrielle si trovava sulla spiaggia di Étretat, in Normandia e indossava un tailleur in jersey sulla cui cintura aveva appuntato, in modo vistoso, quel fiore che sarebbe diventato emblema della sua Maison.