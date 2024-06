Conte al Napoli ufficialità e presentazione in grande stile | le indiscrezioni sull’evento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ci siamo: Antoniosi appresta a diventare il nuovo allenatore del. Le parti hanno raggiunto l’accordo per un triennale da 6 milioni di euro più bonus a stagione. Il vice sarà Cristian Stellini, suo collaboratore al Siena e alla Juve e vice all’Inter. Poi il preparatore atletico Costantino Coratti e soprattutto Lele Oriali, che avrà il ruolo di coordinatore dello staff. L’ex Juventus e Ct della Nazionale ha già compilato una lista degli incedibili e tra questi figurano anche Di Lorenzo e Kvara. La situazione più spinosa è quella del terzino: l’ex Reggina continua a spingere per la cessione dopo le ultime incomprensioni ma per il club è incedibile. Probabile, invece, la cessione di Victor Osimhen., annuncio eAntonioè arrivato in città e l’annuncio è atteso tra oggi e mercoledì.