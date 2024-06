Cassazione non serve più l’alcoltest per provare ubriachezza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Basteranno elementi “obiettivi e sintomatici” ala lucidità di un conducente. In Questura stamattina il tavolo tecnico per la sicurezza – Ilcorrieredellacitta.com Addio alcoltest per chi trasgredisce il tasso alcolemico e il codice della strada. Durante i controlli gli agenti potranno affidarsi anche solo al “fiuto” o a segni evidenti diper determinare se un conducente sia in grado di mettersi alla guida o no. A stabilirlo è laattraverso una sentenza, come riportato oggi da Il Messaggero. Addio alcoltest: come cambieranno i controlli Basteranno elementi “obiettivi e sintomatici” per permettere alle forze dell’ordine se una persona può mettersi alla guida. Niente più alcoltest, perché basterà anche solo l’odore dell’alcol alo stato di lucidità di un conducente.