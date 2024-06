BCE pronta a tagliare i tassi | cosa aspettarsi dopo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) I tempi sono ormai maturi per la BCE che, nella riunione di giovedì 6 giugno, si prepara ad effettuare un primo taglio deidi interesse dell’Eurozona. Una mossa ritenuta necessaria a rivitalizzare l’economia zoppicante e compatibile con un’inflazione ormai rientrata verso il target del 2%. Il taglio, per la prima volta nella storia, anticiperà le azioni della Federal Reserve, più cauta nel programmare una riduzione deid’interesse, dato che l’inflazione USA persiste al di sopra del 3%. Se si muoverà, la banca centrale statunitense lo farà a settembre e non si prevede più di un taglio da 25 punti entro la fine dell’anno, mentre la BCE potrebbe annunciare da qui a fine 2024 almeno due tagli deidi 25 punti ciascuno per un totale di mezzo punto.