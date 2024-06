Al via venerdì la seconda edizione di ' Pisa Art Week'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) E' stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti l'iniziativa 'Art', organizzata dall'associazione Athena, che questo fine settimana trasformeràin una galleria diffusa, aperta e alla portata di tutti. «Siamo convinti che l’arte sia davvero patrimonio di tutti - spiega Annalisa Sofia Pezzulo, presidente dell'associazione Athena -ha tutte le carte in regola per proporre manifestazioni di grande richiamo anche in questo settore, intercettando nuovi segmenti di turisti e visitatori». Il principale spazio espositivo sarà agli Arsenali Repubblicani, ad ingresso libero dalle 10 alle 20, dove saranno ospitate le opere di quattro artisti con diverso stile e ispirazione, ma con un punto di riferimento in comune, ossia l'arte classica rielaborata in chiave moderna.