Roland Garros Moutet prova ad infastidire Sinner Arnaldi e Cocciaretto senza pensieri con Tsitsipas e Gauff

(Di domenica 2 giugno 2024) Siamo al finale della prima settimana del. Il giro di boa che vede ancora tre azzurri al via al momento degli ottavi di finale, tra uomini e donne. Spicca ovviamente Jannik, che in chiusura sul centrale affronterà il padrone di casa Corentin: una sfida da tenere sott’occhio, poiché il transalpino non avrà nulla da perdere e soprattutto sa di poter mettere fine all’inseguimento dell’altoatesino al numero 1 al mondo.è però ormai abituato ad essere il ‘cacciato’ e con una vittoria pareggerebbe il suo miglior risultato a Parigi: non male per un giocatore che fino a dieci giorni fa non sapevamo nemmeno se potesse scendere in campo. Per gli altri due azzurri impegnati due partite sulla carta difficili, ma saranno loro a ricoprire la parte degli outsider.