Rally Sardegna 2024 Tanak vince per un soffio | foratura fatale per Ogier nel finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è concluso oggi il fine settimana del prestigiosodi, sesta tappa del Mondiale WRC. Are è stato il finlandese Ott: per lui si tratta della prima vittoria stagionale e arriva nella maniera più incredibile possibile in questo weekend italiano. Sébastienche si presentava a questa giornata con un vantaggio di 13 secondi rispetto al rivale ed è rimasto in testa fino alla Power Stage, controllando e amministrando questo gap nei confronti di. Poi il colpo di scena è arrivato nell’ultima speciale della tre giorni sarda, con lada parte del francese della Toyota. Unache quindi ha riaperto tutti i giochi:prima dell’ultima prova aveva un vantaggio di 6?2, maè riuscito a passarlo in extremis, anticipandolo di appena due decimi endo così la sua ventesima gara nel WRC, rilanciandosi nel Mondiale e salendo in seconda posizione a sole 18 lunghezze di distanza da Thierry Neuville, che oggi ha vinto la Power Stage e ha raccolto il massimo dei punti disponibili.