Probabili formazioni Italia-Turchia | amichevole pre-Euro 2024

(Di domenica 2 giugno 2024) Ledi, match diin programma martedì 4 giugno alle 21:00 nella cornice dello stadio Dall’Ara. Un test impegnativo per gli azzurri di Luciano Spalletti, il penultimo prima dell’inizio deglipei in Germania. Il Ct, prima di comunicare l’elenco definitivo di calciatori convocati per la rassegna continentale, vuole valutare bene le indicazioni fornite dai suoi giocatori in questo ritiro e in questi due test (il secondo il 9 giugno ad Empoli contro la Bosnia). “Non è detto che sarà per forza un centrocampista o un attaccante ad andare fuori perché è andato via Acerbi. Sarà una scelta difficilissima e dolorosissima per come sono fatto io, a me lasciare la gente fuori mi dà un fastidio enorme. Spero di fare la scelta più giusta per quello che necessiterà all’”, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa.