Polizia mobilitata ieri per la partita di baby Modena-Avellino Le Teste Quadre marcano il territorio Ma gli ultrà canarini non si presentano

(Di domenica 2 giugno 2024)per unadi calcio categoria Primavera. Logiche – o follie, fate vobis – da ultras. Succede a Reggio dovepomeriggio era in programma la finale del trofeo ’Dante Berretti’ (campionato denominato ’Primavera 3’) allo stadio Mirabello tra, vinta per la cronaca daiper 2-1. I tifosi granata delle– una settantina abbondante – si sono radunati in via Emilia Ospizio per poi marciare fino a ridosso del parcheggio dell’impianto di via Giacomo Matteotti, per aspettare sostenitori rivali dei gialloblu e marcare ilin ‘difesa della città’ con tanto di cori e classici slogan. Luogo in cui, stando alle indiscrezioni e a ’radiocurva’, si erano dati appuntamento e dove era attesa una sessantina di modenesi.