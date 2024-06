Playoff Serie C 2023 2024 | la Carrarese elimina il Benevento sarà finale con il Vicenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Lapareggia 2-2 in casa delnella semideidie ottiene una storica qualificazione in. Continua la favola della squadra di Antonio Calabro che, dopo aver battuto Juventus U23 e Perugia,un’altra big della Lega Pro e si va a giocare la promozione inB contro il.LA PARTITAOttimo avvio delche, spinto dai 10 mila del Vigorito, trova il vantaggio al 18? su sviluppi di calcio d’angolo con Lanini. Nemmeno il tempo di festeggiare che arriva il pareggio dellacon Finotto che al 19? punisce la disattenta retroguardia giallorossa in contropiede. I padroni di casa continuano a spingere e tornano avanti al 35? con un gran destro sotto la traversa di Talia.