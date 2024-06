Mattarella | Costituzione lungimirante frutto dalla Liberazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) “Celebrare i settantotto anni della nascita della Repubblica Italiana richiama i valori della nostra identità e di unae saggia,della straordinaria rinascita che prese le mosselotta di”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione del 2 giugno. “Indipendenza e libertà – aggiunge il presidente – sono conquiste che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune”. L'articolo: “” proviene da The Social Post. .