Il Grassina vince il derby e vola in Eccellenza

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 2 giugno 2024 – Alriesce l’impresa: il grande sogno è diventato realtà. Dopo due stagioni di Promozione, la squadra del presidente Zepponi batte l’Antella al termine di uno storicoe torna in Paradiso, a far parte del grande palcoscenico di. Dallo stadio "Bozzi” riparte una nuova pagina di storia rossoverde al termine di uno spareggio playoff fra le 2° squadre che lascia a mani vuote l’Antella, al termine di una sfida tirata, combattuta e in gran parte anche equilibrata. L’Antella cade in piedi: ci ha provato ma gli uomini di Morandi non sono stati bravi ad incidere come hanno saputo i cugini di là dal «Poggio», con una ripresa più determinata e risolutiva. Le finali sono partite strane che spesso non mantengono le promesse.