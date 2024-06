GP Italia 2024 Marquez | Davanti a me oggi tre piloti più forti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Marcsi ferma ai piedi del podio nel GP d’della MotoGP. “Ho perso il podio dopo aver passato tutta la gara dietro Bastianini – spiega il pilota spagnolo della Ducati del Team Gresini -. Però ho provato tanto, ho provato a staccarmi e ritornare su Enea poi mi ha sorpassato a 2 giri dalla fine. Erassimo ed ha meritato la seconda posizione. Anche Pecco ha avuto un bel passo, dopo una bella gara. Enea è stato molto bravo”. “a me,, hanno chiuso trepiùdi me” ha aggiuntodopo il quarto posto nella gara della domenica sul circuito del Mugello. Il pilota spagnolo non si espone invece circa le voci di mercato, limitandosi a dire di avere le idee chiare per il futuro. Marcè al momento quarto nella classificadel mondiale di MotoGP, alle spalle di Francesco Bagnaia (secondo) e Jorge Martin (primo).