Golf MacIntyre allunga e dopo tre giri dell’RBC Canadian Open ha quattro colpi di vantaggio sui primi inseguitori

(Di domenica 2 giugno 2024) Il sogno è sempre più vicino. Un putt per l’eagle da quasi dieci metri imbucato alla diciassette manda in fuga Roberta diciotto buche dal termine. Il 27enne scozzese guarda tutti dall’alto con il suo -14 totale, con iche sono staccati dilunghezze. Nella serata italiana di oggi il mancino andrà a caccia della sua prima vittoria in 44 partenze sul PGA Tour. Un finale pazzesco quello nel moving day di, che era partito alla uno con il primo bogey della settimana.persi anche alla 8, alla 9 e alla 13, con in mezzo i birdie al par 5 dellae alla dieci con un putt al centro della buca da bordo green. Ma è nelle ultime cinque buche che lo scozzese si scatena: cinque ‘one putt’ consecutivi sugli ultimi green per una sequenza incredibile di tre birdie, un eagle e un par per il 66 (-4) totale di sabato.