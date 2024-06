Follia nel pub coltello puntato contro il 16enne poi la bottigliata in testa | spaccati i denti e naso fratturato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 giugno 2024) Questa notte a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, sono intervenuti nella via dei pub in merito ad un’aggressione ai danni di un cittadino minorenne residente a Latina. Il malcapitato, di soli 16 anni, mentre era all’interno di un pub, ha avuto un diverbio con un altro ragazzo per futili motivi (indagini tutt’ora in corso per individuare l’aggressore), il quale gli haunal fianco intimandolo ad uscire fuori dal pub. Appena fuori, il minorenne ha chiesto la motivazione di quel gesto e subito dopo è stato colpito da questo soggetto con unache gli ha procurato il taglio del labbro, la frattura dele la rottura di alcuni. Giunti sul posto un mezzo del 118 che trasportava la vittima presso il nosocomio di Latina.