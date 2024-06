DS 7 Vauban | l’ibrido blindato che fa parlare di sé

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 2 giugno 2024) La DS 7ha fatto il suo ingresso in grande stile nel mondo delle auto blindate, e non è una sorpresa. Basata sulla DS 7 E-Tense 4×4 300, questa versione ibrida plug-in offre una protezione unica e un comfort senza pari. Ma c’è molto di più dietro questo gioiello su ruote. Un’auto blindata, ma con stile Non stiamo parlando del solito carro armato su ruote. La DS 7è discreta, elegante e, soprattutto, ibrida plug-in. La sua blindatura è quasi invisibile, grazie all’uso di materiali leggeri come gli aramidi e le fibre HPPE, che garantiscono protezione senza appesantire troppo il veicolo. Così, puoi sfrecciare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, appena 0,2 in più rispetto alla versione standard. DS 7Comfort e sicurezza made in France Questo SUV non è solo robusto, ma anche incredibilmente confortevole.