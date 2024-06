Real Madrid-Borussia Dortmund oggi in tv in chiaro | orario canale e diretta streaming finale Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Le indicazioni per seguireintv la sfida tra, valevole per ladi. A Wembley va in scena l’atto conclusivo della competizione, che decreterà la squadra vincitrice, quella che potrà sollevare la coppa dalle grandi orecchie al cielo. Probabilmente si tratta di una delle finali meno equilibrate degli ultimi anni, con ilnettamente favorito. Guai però a sottovalutare i ragazzi di Terzic, protagonisti di un cammino stupendo e determinati a stupire ancora. La sfida è in programma, sabato 1 giugno, alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, ma anche insu5. Prevista pure unasu SkyGo e NOW per gli abbonati e su Mediaset Infinity.