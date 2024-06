Quando il lavoro non basta per uscire dalla povertà

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è un tema di cui si discute poco e che spiega meglio di altri di come va il nostro sistema economico, ed è quello salariale. Lo rivela l’ISTAT nel suo recente rapporto annuale evidenziando come il potere d’acquisto della popolazione italiana sia diminuito negli ultimi 10 anni, mentre in Francia, Germania e Spagna registra una crescita. Il Governo continua a snocciolare dati sui record dell’occupazione omettendo di dire che molti occupati sono sì con contratti stabili ma con un reddito precario per le insufficienti ore lavorate nell’anno e con salari che non hanno recuperato l’erosione del potere d’acquisto dell’ultimo decennio. Ciò significa che l’economia non va bene. Personalmente credo che si sia focalizzata la discussione sul salario minimo e sul reddito di cittadinanza – che sono due misure necessarie di semplice salvaguardia, mentre è urgente affrontare di petto la nuova “questione salariale”.