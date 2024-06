Manifesti contro Lotito a Roma | Se voti Forza Italia voti Lotito Libera la Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Torna la contestazione al presidente della, Claudio, con i tifosi laziali che prendono nuovamente di mira il numero uno biancoceleste. Per le vie della Capitale, infatti, sono apparsiil presidente biancoceleste, colpevole secondo la tifoseria di non voler allestire una squadra all’altezza di competere con le grandi: “Sela”, si legge sugli striscioni affissi dai tifosi che tornano a contestare l’operato di, in tema con le elezioni europee. Una frattura mai sanata quella tra il tifo laziale e il presidente, alimentata di nuovo dagli scarsi risultati della società e dall’aria pesante che si respira a Formello con le notizie della possibile rottura Tudor e sulla squadra.