L' Oscar del Cicloturismo alla Ciclovia Pedemontana in Friuli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) La RegioneVenezia Giulia con lavince la nona edizione del Green Road Award, l'Italiano del, il premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Il secondo premio vaRegione Calabria per la Ciclopedonale della Val di Neto, mentre al terzo posto si posiziona la Provincia Autonoma di Trento con la Green Road dei Fiori. Menzione speciale della Giuria per Appennino Bike Tour, presentato dRegione Liguria, mentre la Menzione Legambiente premia la Regione Sardegna,sua prima vittoria, per Il Cammino Minerario di Santa Barbara. Infine, La Menzione speciale della Stampa vaCampania per La Via Silente.