Il Ministro Abodi incontra i canoisti delle Fiamme Gialle a Castel Gandolfo

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi, a(RM), durante lo svolgimento della gara Nazionale selettiva per le categorie Under 23 e Junior, ilper lo Sport e i Giovani Andreahato iimpegnati in questa importante competizione. Il, presente per celebrare l’inizio dei lavori di riqualificazione del Centro Nazionale della Federazione Italiana Canoa/Kayak finanziati con i fondi del PNRR, è stato accolto dal Presidente FICK Luciano Buonfiglio e da diverse autorità del mondo della canoa tra le quali il Comandante del III Nucleo Atleti, Magg. Danilo Cassoni. Dopo aver preso contezza dei lavori che saranno realizzati, ilhato gli atleti della Nazionale Olimpica in preparazione sulle acque del lago di, tra i quali i gialloverdi Samuele Burgo, Giovanni Penato, Francesco Lanciotti e il Tecnico Andrea Facchin.