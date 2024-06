Grifo le trattative sono in stand by La ’macchina’ intanto è partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Un’altra estate lunga. Con qualche differenza rispetto a un anno fa. Dopo una stagione deludente, culminata con la retrocessione, il Perugia ha vissuto i mesi caldi tra ricorsi per ottenere nuovamente la serie B e improbabili acquirenti che per settimane hanno tenuto banco. Questa è un’estate diversa, ma che sicuramente non vedrà protagonista solo il calcio. La stagione è stata deludente, per altri motivi, come un anno fa, ma oggi la macchina biancorossa, guidata da Santopadre, è già in movimento, in attesa degli eventi. C’è un allenatore che ha firmato un triennale, Alessandro Formisano, c’è un direttore sportivo, Jacopo Giugliarelli, che ha già un paio di operazioni importanti da portare a termine entro giugno (il riscatto da parte del Modena di Santoro e quello del Perugia per Iannoni).