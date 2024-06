Greta e Sergio insieme al Vip Champion e poi passeggiata romantica al chiaro di luna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Vip, una serata evento carica di allegria e all’insegna del buon cibo e della musica, e la coppia si concede anche unaaldiin quel di Caprisempre più uniti: ormai il loro amore è decollato e non mancano momenti romantici e le dediche d’amore dell’ex gieffino per la sua dolce metà. Ieri sera la coppia ha preso parte all’evento più atteso dell’anno: Viporganizzato dall’imprenditore Giuliano Annigliato, che ha preso il via il 31 maggio e si protrarrà sino al 2 giugno. Tre giorni di puro divertimento tra musica, buon cibo e sfide a colpi di pizza. Gli ospiti, da Alfonso Signorini a Valeria Marini, Tosca D’Aquino ed Elisabetta Gregoraci, si sfideranno infatti in una golosa sfida tra talent in cui ciascuno dovrà creare una gustosa pizza che verrà poi giudicata da chef e pizzaioli di fama mondiale sotto i riflettori dei media partner dell’evento.