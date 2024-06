Furto a Sperlonga | rubato il computer di una scuola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 giugno 2024 – Nella tarda mattinata del 31 maggio a, i carabinieri della locale Stazione, su denuncia del preside di unadi, si portavano presso di essa poiché, nell'arco temporale che va dalle 12.00 alle 13:45 del 24 maggio, in orario scolastico, avevano asportato dall'interno dell'aula informatica, unportatile per un valore di euro 220,00 circa. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio