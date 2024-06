Chi è Nada? Il marito Gerry Manzoli e la figlia Carlotta | carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 1 giugno 2024)Malanima, nota semplicemente come, è una cantante e attrice italiana nata il 17 novembre 1953 a Gabbro, una frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Con unamusicale che abbraccia oltre cinque decenni,è diventata una figura iconica nel panorama musicale italiano, grazie alla sua voce potente e al suo stile inconfondibile., lamusicaleesordì giovanissima, partecipando al Festival di Sanremo nel 1969, a soli 15 anni, con la canzone ' Ma che freddo fa' , che divenne un grande successo e lanciò la sua. Questa canzone, con il suo ritornello accattivante e l' interpretazione energica di, rimane uno dei brani più rappresentativi della musica italiana degli anni ' 60. Negli anni ' 70,continuò a riscuotere successo con brani come ' Pa' diglielo a ma'' e ' Il cuore è uno zingaro' , quest' ultimo vincitore del Festival di Sanremo 1971.