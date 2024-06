Caso plusvalenze | ora s’indaga anche sull’Inter nel mirino scambi con un’altra squadra di Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Ildelletorna alla ribalta nel campionato diA e non sono da escludere clamorosi provvedimenti. Dopo la penalizzazione nei confronti della Juventus, ilpotrebbe portare conseguenzead altre squadre del massimo torneo italiano. Secondo quanto riporta ‘Il Fatto Quotidiano’ nell’ambito delledella Roma, la Procura ha inviato gli atti ad altre Procure in Italia, a partire da quella di Milano. La posizione dell’Inter Per quanto riguarda l’Inter, nelè finita l’operazione che nel 2018 portò in nerazzurro Radja Nainggolan e la coppia Santon-Zaniolo in giallorosso. Nell’operazione, il belga era stato valutato 38 milioni di euro generando una plusvalenza ai giallorossi superiore ai 31 milioni di euro, mentre Zaniolo venne valutato 5,7 milioni e Santon 10 milioni, conper i nerazzurri rispettivamente di 4,2 e 8,1 milioni di euro.