Antonello Venditti | Dopo la separazione volevo farla finita Lucio Dalla mi ha salvato La politica di oggi? Si vive nel terrore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) La famiglia, gli amori, lasi racconta a 360° in un’intervista concessa al Corriere della Sera senza nascondere alcuni tra i momenti più difficili della sua vita, inclusa la sofferenza in seguito alla fine dell’amore con Simona Izzo: “mi salvò la vita, al tempo della mia”, spiega, “fu lui a capire che mi dovevo allontanare da Roma, e così per due anni vissi al castello di Carimate, in Brianza”. In quel periodo il cantautore sviluppò una “paura di me stesso. Della mia fragilità. E anche di salire sul palco. Paura di non essere amato” e rivela di aver fatto pensieri drammatici: “Più volte pensai di. Magari schiantandomi in macchina. Poi temevo di far del male agli altri. Avrei potuto centrare un albero.