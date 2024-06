Alpinisti valtellinesi alla conquista del K2 | Prima lo scaliamo poi giù con gli sci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Bormio – Guardare l’immagine di una montagna immensa come il K2 e immaginare una linea là dove ghiaccio e neve restano aggrappateroccia e riuscire poi a percorrerla in discesa: il sogno di uno sciatore estremo. Ladiscesa italiana con gli sci della “montagna degli italiani”, 8.611 metri, la più bella e temuta fra gli ottomila, a 70 anni dstorica: è il progetto di Federico Secchi (classe 1992) di Valfurva, maestro di sci e guida alpina e Marco Majori (classe 1984) di Bormio, guida alpina e alpinista della Sezione Militare Alta Montagna del Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano, che sono in partenza per il Pakistan con il sostegno del Club alpino italiano. Entrambi dell’Alta Valtellina sono nati con gli sci ai piedi.