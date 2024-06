Alfredo D’Ausilio la star di TikTok Alfredo ‘o chiatt libero dopo l’arresto per furto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) È tornato in libertà, 45 anni, noto sucon il nome “‘o“. L’influencer era stato arrestato dai carabinieri perdi energia elettrica. Durante un controllo presso il suo supermercato a Qualiano, in provincia di Napoli, i militari dell’Arma hanno scoperto che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso e non registrava i consumi.Leggi anche: Jennifer Lopez, la brutta notizia spiazza i fan: “Sono devastata”. Cosa succede La fama su, che vanta un seguito di 140mila follower sue milioni di visualizzazioni, è celebre per i suoi video in cui, al grido di “Buongiorno, buongiorno, buongiorno”, promuove i prodotti del suo supermercato spesso a prezzi scontati. Proprio questo supermercato è stato oggetto dell’ispezione dei carabinieri della stazione di Qualiano, coadiuvati dal personale dell’Enel.