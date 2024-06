Piano piano Miriam Leone sul tornare in forma dopo la gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Diventata mamma di Orlando lo scorso dicembre,ha condiviso un’interessante riflessione sulla maternità in un post pubblicato su Instagram. Parlando delinla, l’ex Miss Italia e attrice ha fatto capire di non avere un “” prestabilito, e di voler rispettare i tempi che il suo corpo le richiede, senza pretendere troppo. Come si ritorna inla? Per me al momento è più un ritrovare, unae una forza nuova gradualmente. Pole pole.. Lentamente – scrive– Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho aggiunto tra me e il mondo mille ponti… Ale poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questanuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa, ai giorni messi in fila ho aggiunto la Felicità.