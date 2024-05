Sequestrati 150 kg di prodotti ittici in un alimentari di via Quarenghi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. Martedì 28 maggio, un’operazione congiunta del Dipartimento Veterinario dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e della Polizia Locale di Bergamo ha portato alla luce significative irregolarità igienico-sanitarie e di tracciabilità, rilevate in un esercizio commerciale etnico di vendita diin via, a Bergamo. A seguito di un controllo routinario da parte degli agenti della Polizia Locale, è stato richiesto l’intervento del Dipartimento Veterinario dei ATS Bergamo, per approfondire le condizioni di conservazione degli alimenti in vendita. I medici veterinari e tecnici della Prevenzione intervenuti hanno evidenziato: – gravi carenze igieniche e nella corretta conservazione degli alimenti congelati, – la mancanza di integrità o completa chiusura delle confezioni, – abbondante presenza di blocchi di ghiaccio all’interno, indice di abusi termici.