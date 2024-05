Roland Garros 2024 | dieci italiani oggi ai recuperi dopo lo stop per pioggia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) Parigi, 30 maggio– Quinta giornata, giovedì 30 maggio, del. Ad eccezione di Jannik Sinner, che ha avuto a disposizione il tetto del centrale, sonogliin campo per un giorno congestionato da un programma che prevede il recupero dei match del secondo turno del tabellone maschile e femminile che ieri non si sono potuti disputare a causa della pia. Il programma In attesa di notizie confortanti sul fronte meteo l’unico azzurro certo di giocare è Lorenzo Musetti che sul Centrale, in sessione serale, affronterà l’idolo di casa, Gael Monfils. Verrà poi recuperate la sfida di ieri tra Matteo Arnaldi contro il francese Alexandre Muller e, sempre sul campo 6, quella tra Jasmine Paolini contro l’americana Hailey Baptiste.