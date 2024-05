Gyokeres obiettivo del Napoli | si è appena operato cala il prezzo? I tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cambia tutti in chiave mercato per ilsi opera, ilspera in un abbassamento delle richieste. Victor Osimhen lasceràall’apertura della finestra di mercato estiva. Dopo 4 anni, il centravanti nigeriano ha deciso di provare una nuova esperienza, un’avventura che possa garantirgli nuovi stimoli e anche la partecipazione alla prossima Champions League. Su di lui ci sarebbero i forti interessi di Chelsea e Paris Saint-Germain. Intanto, De Laurentiis sta sondando il terreno per alcuni attaccanti e nelle ultime ore è spuntata una nuova suggestione di mercato: Viktor. La punta dello Sporting Lisbona viene da una stagione fenomenale in cui ha messo a segno 43 reti e 15 assist in 50 partite disputate. Numeri folli che lo rendono un buondi mercato per diversi club, soprattutto in Premier League.