Grilli mormoni e cicale invasione crea caos e disagi negli Usa – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) –. L'di questi insetti, che potrebbe far pensare a una delle piaghe raccontate nella Bibbia, ha interessato in questi giorni alcuni stati americani, provocando, incidenti e un certo senso di ribrezzo nella popolazione. In particolare nel Midwest e nel Sud-Est decine di miliardi dirumorose sono spuntate dal .